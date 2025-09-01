Tennis, Us Open: Djokovic ai quarti di finale

Novak Djokovic nella notte ha superato agevolmente il tedesco Jan-Lennard Struff, attuale numero 144 del mondo e giocatore che aveva sorpreso con la sua corsa partita dalle qualificazioni. Il capolinea però è agli ottavi di finale per Struff, che si è trovato davanti un Djokovic davvero molto brillante. E' finita 6-3 6-3 6-2 in un'ora e 49 minuti che gli ha regalato l'accesso ai quarti. Djokovic completa così per la nona volta in carriera il traguardo dei quarti di finale in tutte le prove dello slam conquistati all'interno dello stesso anno solare. Superato Federer nell'ennesima pagina dei record. Per il serbo adesso ci sarà Taylor Fritz, avversario battuto 10 volte su 10 in carriera, che ha superato l'insidia Machac - testa di serie n°21 - con un 6-4 6-3 6-3 caratterizzato anche in questo caso da un match abbondantemente sotto le due ore (98 minuti).