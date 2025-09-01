Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Us Open: Djokovic ai quarti di finale

01 Set 2025 - 08:45

Novak Djokovic nella notte ha superato agevolmente il tedesco Jan-Lennard Struff, attuale numero 144 del mondo e giocatore che aveva sorpreso con la sua corsa partita dalle qualificazioni. Il capolinea però è agli ottavi di finale per Struff, che si è trovato davanti un Djokovic davvero molto brillante. E' finita 6-3 6-3 6-2 in un'ora e 49 minuti che gli ha regalato l'accesso ai quarti. Djokovic completa così per la nona volta in carriera il traguardo dei quarti di finale in tutte le prove dello slam conquistati all'interno dello stesso anno solare. Superato Federer nell'ennesima pagina dei record. Per il serbo adesso ci sarà Taylor Fritz, avversario battuto 10 volte su 10 in carriera, che ha superato l'insidia Machac - testa di serie n°21 - con un 6-4 6-3 6-3 caratterizzato anche in questo caso da un match abbondantemente sotto le due ore (98 minuti).

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Altri Sport

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner a New York

Sinner a New York

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

Italvolley maschile

Italvolley maschile

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:09
Milano-Cortina: Mit, prende forma la pista di slalom gigante a Livigno
08:45
Tennis, Us Open: Djokovic ai quarti di finale
23:38
Eurobasket, insulti razzisti a Schroder: tifoso bandito dal torneo
22:29
Baseball, Serie A: Parma batte Macerata e va in finale contro San Marino
21:41
Basket, Bergamo, Bossi capitano: "Orgoglioso di questo ruolo"