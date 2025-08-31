Basket, Bergamo, Bossi capitano: "Orgoglioso di questo ruolo"

Il capitano della Gruppo Mascio Blu Basket Bergamo nella stagione che sta per iniziare sarà Stefano Bossi, uno dei veterani del gruppo in blu, uno dei giocatori più esperti nel roster di coach Zanchi. "Sono davvero felice di ricoprire questo ruolo. Per me è un grande motivo d'orgoglio essere il capitano di questa squadra e poter supportare in ogni modo possibile i miei compagni e la società della Blu Basket Bergamo verso un obiettivo comune e vincente. Allo stesso tempo, credo sia fondamentale avere una forte identità non solo in campo, ma anche fuori, costruendo una mentalità che porti la Blu Basket Bergamo non soltanto a ottenere risultati sportivi positivi, ma anche a distinguersi all'esterno per i suoi valori".