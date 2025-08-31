Logo SportMediaset
Basket, Bergamo, Bossi capitano: "Orgoglioso di questo ruolo"

31 Ago 2025 - 21:41

Il capitano della Gruppo Mascio Blu Basket Bergamo nella stagione che sta per iniziare sarà Stefano Bossi, uno dei veterani del gruppo in blu, uno dei giocatori più esperti nel roster di coach Zanchi. "Sono davvero felice di ricoprire questo ruolo. Per me è un grande motivo d'orgoglio essere il capitano di questa squadra e poter supportare in ogni modo possibile i miei compagni e la società della Blu Basket Bergamo verso un obiettivo comune e vincente. Allo stesso tempo, credo sia fondamentale avere una forte identità non solo in campo, ma anche fuori, costruendo una mentalità che porti la Blu Basket Bergamo non soltanto a ottenere risultati sportivi positivi, ma anche a distinguersi all'esterno per i suoi valori".

Classe 1994, triestino, Stefano Bossi ha esordito in serie A appena 16enne a Udine, poi una lunga galoppata per quindici stagioni da professionista tra A1 e A2 a Trento, a Trapani, nella sua Trieste, a Piacenza, quindi a Orzinuovi dove, nel 2019-20 viaggia a una media di 14.2 punti, 5.2 assist e 4.5 rimbalzi, risultando primo per valutazione tra gli italiani (16,4) e secondo assoluto negli assist, vincendo il premio di MIP - Most Improved Player del campionato di Serie A2. A seguire Milano sponda Urania, quindi il ritorno nella sua Trieste dove, nel 2023-24, ha conquistato la promozione in A, infine lo scorso inverno il passaggio di nuovo in A2 a Orzinuovi dove ha avuto 11,7 punti di media a partita.

