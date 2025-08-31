Eurobasket, insulti razzisti a Schroder: tifoso bandito dal torneo

Un brutto episodio ha caratterizzato la partita degli Europei di basket tra Germania e Lituania giocata a Tampere, in Finlandia, sede delle partite del girone di cui fanno parte queste due nazionali. Dennis Schroder, capitano della nazionale tedesca (che alla fine ha vinto per 107-88) è stato fatto oggetto di insulti razzisti mentre lasciava il campo all'intervallo. Due spettatori sono stati individuati e immediatamente allontanati dall'impianto dove si stava svolgendo la partita, successivamente la Fiba ha reso noto che uno di loro, ripreso dalle telecamere e quindi individuato, non potrà più assistere ad alcun match del torneo continentale. Quanto a Schroder, protagonista della sfida con 26 punti, a fine partita è apparso scosso dall'accaduto e ha commentato così: "fischi, insulti, tutto può starci, ma i versi da scimmia no. Non li accetto e non appartengono a questo sport. Il razzismo non è accettabile, in nessuna forma".