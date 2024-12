Tennis: United Cup; vince anche il doppio, Italia-Svizzera 3-0

L'Italia ha battuto 3-0 la Svizzera al suo esordio nel girone D della United Cup, torneo di tennis a squadre miste in corso a Sydney. Dopo le vittorie di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, nel doppio misto conclusivo Sara Errani ed Andrea Vavassori si sono imposti su Belinda Bencic e Dominic Stricker per 6-4, 6-4. L'Italia era già sicura della vittoria dopo i due singolari, ma il 3-0 è importante per la classifica del girone - che comprende anche la Francia, sconfitta dalla Svizzera nella prima sfida - in vista della qualificazione ai quarti di finale.