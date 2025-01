Tennis, United Cup: Italia trova Repubblica Ceca nei quarti di finale

Venerdì alla 'Ken Rosewall Arena' di Sydney l'Italia torna in campo per giocarsi con la Repubblica Ceca il pass per le semifinali di United Cup, competizione a squadre mista che ha inaugurato la nuova stagione agonistica. Iga Swiatek non delude e la Polonia è nei quarti di United Cup. Nella notte italiana il team polacco ha superato per 2-1 la Repubblica Ceca, chiudendo al comando nel Gruppo B. Nel match che ha aperto le "ostilità" Hubert Hurkacz, n.16 ATP, ha ceduto per 7-5, 3-6, 6-4 a Tomas Machac, n.25 ATP. Quindi Swiatek, n.2 WTA, si è imposta per 6-3, 6-4 su Karolina Muchova, n.22 WTA. Nel doppio misto la stessa Swiatek ed Hurkacz hanno avuto la meglio per 7-6(3), 6-3 su Muchova/Machac. Nei quarti - giovedì - la Polonia affronterà la Gran Bretagna: nella sfida che ha chiuso i round robin inutile successo per 2-1 dell'Australia sulla Gran Bretagna (Gruppo F). Nel singolare femminile Katie Boulter, n.24 WTA, ha liquidato 6-2, 6-1 Olivia Gadecki, n.97 WTA. Quindi Alex de Minaur, n.9 ATP, ha sconfitto per 6-2, 6-1 Billy Harris, n.125 ATP. Nel doppio però - dove non c'è stato il confronto tra i due fidanzati Boulter e De Minaur - Olivia Gadecki ed Alex de Minaur (in sostituzione dei preannunciati Ellen Perez e Matthew Ebden) hanno battuto 6-3, 7-6(3) Olivia Nicholls (al posto di Katie Boulter) e Charles Broom.

E' il Kazakhstan, intanto, la prima semifinalista. Nella notte italiana alla 'RAC Arena' di Perth, in Australia, il team kazako ha superato 2-1 la Germania, campione in carica, complice l'assenza tra i tedeschi del n.2 del mondo Alexander Zverev. Elena Rybakina, n.6 WTA, ha regolato per 6-3, 6-1 Laura Siegemund, n.90 WTA: quindi Alexander Shevchenko, n.78 ATP, ha battuto per 6-7(5), 6-2, 6-2 Daniel Masur, n.254 del ranking. Prosegue anche la corsa degli Stati Uniti: nell'altro quarto in programma a Capodanno il team a stelle e strisce ha sconfitto per 2-0 la Cina. Nel match femminile che ha aperto la sfida Coco Gauff, n.3 WTA, si è imposta per 7-6(4), 6-2 su Shuai Zhang, n.205 WTA. Quindi Taylor Fritz, n.6 ATP, ha archiviato la pratica battendo 6-4, 6-4 Zhizhen Zhang, n.45 ATP. Proprio gli Stati Uniti in semifinale giocheranno contro la vincente di Italia-Repubblica Ceca.