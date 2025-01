Tennis: United Cup, Italia-Rep.Ceca 0-1, Paolini sconfitta da Muchova

Alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney Repubblica Ceca in vantaggio per 1-0 sull'Italia nell'ultimo quarto di finale di United Cup, competizione a squadre mista che ha inaugurato la nuova stagione agonistica. Gli azzurri, finalisti nell'edizione del 2023 (la prima del torneo) stoppati dagli Stati Uniti - che potrebbero ritrovare dall'altra parte della rete in caso di qualificazione alle semifinali -, nei round robin del Gruppo D hanno battuto Svizzera e Francia perdendo un set soltanto in sei incontri (anche se Cobolli ha dovuto annullare un match-point ad Humbert) per la gioia del capitano Renzo Furlan (coach di Jasmine Paolini).