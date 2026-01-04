Tennis, United Cup: Canada supera Cina 2-0. Brilla Auger-Aliassime

Il primo break arriva nel primo game del match, con il tennista classe 2000 che annulla l'unica chance di contro-break nel sesto gioco. Nel secondo set, invece, lo strappo arriva nel terzo game, e questa volta Auger-Aliassime non trema davvero mai. Al 67% di prime in campo, a fine match, abbina l'86% di punti vinti, riprendendo da dove aveva lasciato nel 2025, come uno dei migliori servitori del circuito. "Sono soddisfatto di questo primo match dell'anno, che è sempre insidioso perché bisogna ritrovare ritmo e giocare sotto pressione in certi punti. Mi sono sentito a mio agio e ho cercato di attaccare quanto prima, di muoverlo continuamente, perché quando colpisce da fermo Zhang è pericoloso".