Tennis, torna l'Atv Open Wta 125: presenti anche Grant e Bronzetti

Tyra Grant, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan a guidare la truppa azzurra, oltre ad Oksana Selekhmeteva, attualmente impegnata a Wimbledon al pari di Grant, e Francesca Jones. Sono queste alcune delle giocatrici che prenderanno parte all'Atv Bancomat Tennis Open, torneo internazionale che sarà nuovamente Wta 125. Giunto alla sua 16/a edizione, che si terrà dal 13 al 19 luglio, il torneo è stato presentato al Circolo Antico Tiro a Volo dove si disputerà sui campi in terra rossa. "La conferma del torneo nel circuito Wra 125 rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e, allo stesso tempo, una responsabilità importante. Essere stabilmente tra i pochi Wta organizzati in Italia è il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni. Continueremo a investire per offrire giocatrici all'altezza degli standard internazionali e al pubblico uno spettacolo di assoluta qualità" le parole di Giorgio Averni, presidente del Circolo Antico Tiro a Volo. Un torneo, l'Atv Tennis Open, che nel corso della sua storia ha lanciato nomi importanti come Jessica Pegula, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Jasmine Paolini, tutte protagoniste sui campi del circolo romano. "Per noi è di vitale importanza avere un circuito di torneo Wta 125, arivare a fare 16 edizioni significa essere protagonisti importanti. La presenza di Tyra Grant, che rappresenta il futuro del tennis femminile, è importante ma tutta la truppa azzurra è ben rappresentata", sottolinea Isidoro Alvisi, vicepresidente Fitp. Mentre Massimo Itta, chief commercial officer di Bancomat, sottolinea come "l'obiettivo è quello di accompagnare il torneo nel suo processo di crescita che già oggi lo rende uno degli appuntamenti più importanti del panorama tennistico nazionale e internazionale".