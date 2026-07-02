Il Beach Soccer torna a Praia a Mare: la Serie A riabbraccia una piazza simbolo

Con il ritorno a Praia a Mare, la Serie A Q8 ritrova una piazza simbolo e conferma la propria capacità di valorizzare luoghi, comunità e scenari che appartengono all’estate italiana. Dieci giorni di gare, passione e spettacolo riporteranno così il beach soccer nazionale in una località che aveva già lasciato il segno e che ora si prepara a tornare al centro della scena.