Il Beach Soccer torna a Praia a Mare: la Serie A riabbraccia una piazza simbolo

Praia a Mare torna protagonista del beach soccer italiano dopo quasi vent’anni, riaprendo idealmente il percorso iniziato nel 2007, quando la località calabrese ospitò una tappa rimasta nella memoria del movimento. Dal 3 al 12 luglio, la Beach Arena allestita al Lido Mambo sul Lungomare Sirimarco accoglierà una delle tappe più attese della stagione 2026 della Serie A Q8 FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, con 32 club in campo e 51 partite in programma.
Sulla sabbia calabrese si ritroveranno tutte le società della Serie A Q8 e dell’Under 20: dieci squadre della Poule Scudetto, dieci della Poule Promozione e dodici club impegnati nella Coppa Italia Under 20 Q8. Il ritorno a Praia a Mare assume un valore particolare anche per il legame che unisce la Calabria al beach soccer LND, una storia lunga 23 anni che continua oggi con la presenza di realtà come Icierre Lamezia, Brancaleone e Sakro Crotone.
Praia a Mare rappresenta una tappa perfettamente coerente con lo spirito del tour, perché porta il grande calcio sulla sabbia in una destinazione estiva iconica e fortemente legata all’immaginario del beach soccer italiano. La tappa sarà presentata giovedì 2 luglio alle 17.30 nella Sala Convegni del TH Resort di Praia a Mare, Borgo di Fiuzzi, alla presenza delle istituzioni locali, dei vertici FIGC-LND Calabria, dei rappresentanti del Dipartimento Beach Soccer LND e dei partner dell’evento.
Con il ritorno a Praia a Mare, la Serie A Q8 ritrova una piazza simbolo e conferma la propria capacità di valorizzare luoghi, comunità e scenari che appartengono all’estate italiana. Dieci giorni di gare, passione e spettacolo riporteranno così il beach soccer nazionale in una località che aveva già lasciato il segno e che ora si prepara a tornare al centro della scena.