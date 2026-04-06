Tennis: Tommy Paul salva tre match point e trionfa a Houston

Tommy Paul ha salvato tre match point e, con un'altra rimonta delle sue, ha conquistato al "Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship", l'ATP 250 sulla terra battuta a Houston, il quinto titolo in carriera nel circuito maggiore, il primo su questa superficie. In finale lo statunitense ha sconfitto l'argentino Roman Andres Burruchaga 61 36 75, trionfando così nell'edizione 2026 del torneo dove dieci anni fa vinceva la sua prima partita in un main draw ATP contro Paolo Lorenzi.