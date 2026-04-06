Tennis, ranking Wta: Paolini resta ottava, Cocciaretto è l'unica altra azzurra nella top 100

Jasmine Paolini è sempre la prima delle azzurre nella nuova classifica Wta ed è stabile all'ottavo posto. Fa un passo avanti Elisabetta Cocciaretto (n.42), unica altra italiana nelle top 100. In vetta c'è sempre Aryna Sabalenka, che mantiene il vantaggio su Elena Rybakina, mentre sul terzo gradino c'è sempre Coco Gauff. Per le altre azzurre, Lucrezia Stefanini è n.147, poco avanti a Nuria Brancaccio (n.152) e Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre dalla top cento (n.163). Questa la top 10 odierna: 1 Aryna Sabalenka (11.025 punti), 2 Elena Rybakina (8.108), 3 Coco Gauff (7.278), 4 Iga Swiatek (7.263), 5 Jessica Pegula (6.243), 6 Amanda Anisimova (5.995), 7 Elina Svitolina (3.965), 8 Jasmine Paolini (3.907), 9 Victoria Mboko (3.531), 10 Mirra Andreeva (3.121).