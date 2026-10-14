Tennis: Riad sotto attacco, Six Kings Slam rinviato da ottobre a fine dicembre

14 Ott 2026 - 18:20
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Il Six Kings Slam 2026, ricco torneo d'esibizione di tennis originariamente in programma a Riad dal 21 al 24 ottobre, slitta di due mesi. A causa della recente escalation in Medioriente, con gli attacchi da parte degli Houthi yemeniti che hanno colpito anche l'aeroporto della capitale saudita, gli organizzatori hanno annunciato in una nota pubblicata sull'account X di Riyadh Season di aver posticipato l'evento a fine anno, dal 27 al 30 dicembre. Al torneo sono attese le principali star del circuito maschile, da Carlos Alcaraz passando per Novak Djokovic fino ad Alexander Zverev. Resta da capire la posizione di Jannik Sinner, vincitore delle prime due edizioni della manifestazione: l'azzurro ha rivelato la scorsa settimana di aver concluso la sua stagione a causa di un problema al ginocchio, annunciando il rientro nel 2027 per preparare al meglio gli Australian Open, ma la nuova collocazione dell'evento in calendario potrebbe rivelarsi utile nel processo di recupero del giocatore altoatesino. Al momento comunque Sinner non fa parte del tabellone, che prevede due partite - Alexander Zverev-Taylor Fritz e Learner Tien-Alex De Minaur - da cui usciranno i semifinalisti che affronteranno Djokovic e Alcaraz, già 'virtualmente' in semifinale.

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