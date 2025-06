Tennis, Tartarini: "L'anno prossimo la maturazione completa di Musetti"

Poco prima dell'inizio del match con Holge Rune, vinto poi 3-1, Simone Tartarini, coach di Lorenzo Musetti, ha parlato così a Supertennis del momento che sta vivendo il tennista carrarino concentrandosi anche sul futuro: "Lorenzo è stato sempre un ragazzo che ha bruciato le tappe, quindi tutti si aspettano una salita verso l’alto sempre costante, ma il tennis non è così. Lui è stato molto veloce, anzi velocissimo: ha fatto percorsi netti, è stato un precoce in tutto, tanto che quando qualche tempo fa si è allontanato dalla top 10 molti l’hanno considerato un fallimento. Secondo me ha fatto grandi risultati. Anche l’anno scorso ha dato dimostrazione di crescere con il bronzo olimpico, la semifinale di Wimbledon e altri bellissimi risultati. E ovviamente è un ragazzo che oggi ha 23 anni, ha avuto già un figlio, ora per fortuna ne aspetta anche un altro. Io lo conosco da quando ha 8 anni e conosco bene il suo carattere, la sua maturità, i suoi tempi di maturazione. Quindi non ho fretta”. Poi conclude: "Ho sempre detto che secondo me avrà bisogno ancora forse di un annetto per maturare completamente e quindi aspettiamo con ansia questa maturazione completa perché rimane il fatto che comunque ha 23 anni, quindi è ancora un ragazzo di formazione, ce ne sono altri magari come Jannik o Carlos che sono più avanti; è ovviamente è una cosa molto soggettiva; lui ha già un tennis particolare, diverso da tutti e i suoi tempi di maturazione sono diversi da questi giocatori con cui spesso lo mettono a confronto".