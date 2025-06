Coni:Carraro 'rifletto su candidatura',Abodi,legge lo vieta

La corsa al Coni con le elezioni in programma il prossimo 26 giugno all'Acqua Acetosa si arricchiscono del giallo sulla possibile candidatura di Franco Carraro. Un nome che si aggiungerebbe già a quelli esistenti e che sposterebbe i voti oggi destinati a Luciano Buonfiglio e Luca Pancalli. Ma secondo la politica le norme sono chiare e vietano di fare più di tre mandati con il dirigente sportivo che nella sua carriera, tra i tanti ruoli ricoperti, ha svolto anche quello di presidente del comitato olimpico nazionale italiano dal '78 all'87. Per ora il Coni non si espone, mentre l'ex ministro e anche sindaco di Roma sembrerebbe aver pronto un parere dei suoi legali. Le candidature, però, scadono giovedì alle 14 e così Carraro nelle prossime ore deciderà che strada intraprendere: se provare lo stesso o desistere. "Continuo a riflettere", ha infatti detto al telefono con l'ANSA, confermando in modo, seppur laconico, la possibilità di una sua candidatura alla presidenza del Coni che, secondo il parere inviato oggi dal ministro dello sport, sarebbe esclusa dalla normativa. Sul tema, infatti, è intervenuto Abodi, che ha inviato al Coni un parere sulla candidabilità di Carraro elaborato dagli uffici legislativi del ministero. "Le norme primarie applicabili alla materia in oggetto - e' detto nella lettera - sono l'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978. n.14, nonche' l'articolo 1 della legge 11 gennaio n.8 che ha sostituto l'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999 numero 242 e che dispone, tra l'altro, che il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale non possono svolgere piu' di tre mandati". Per questo Abodi commentando la situazione ha da una parte posto l'accento sulla persona che reputa di "straronario valore" aggiungendo anche come "ogni cosa fa il suo tempo". Le prossime saranno ore cruciali, ma il tempo è quasi scaduto perché giovedì dopo le 14 non sarà più possibile presentarsi per la corsa al Coni.