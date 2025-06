Musetti, 'io campione? Non lo sono ma mi piacerebbe diventarlo'

Ti senti un campione? ''No, al momento no, credo di avere delle opportunità per poterlo diventare, quello sicuramente. Credo che se continuerò su questa strada, piu a fine carriera potrò dire di essere stato, magari, un campione. Ma c'è ancora molta strada, tanti ostacoli da affrontare, sicuramente mi piacerebbe diventarlo. E mi piacerebbe essere, poi, in futuro, quando finirò la mia carriera, essere riconosciuto come tale'': lo ha detto Lorenzo Musetti rispondendo ai cronisti dopo la qualificazione alla semifinale del Roland Garros.