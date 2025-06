Tartarini: "Musetti giocatore di livello, oggi non era facile"

"Oggi le condizioni erano complicate, c'era molto vento, anche al livello mentale non era facile": lo ha detto lo storico coach di Lorenzo Musetti, Simone Tartarini, rispondendo ai cronisti al centrale Philippe Chatrier dopo la qualificazione del suo atleta in semifinale al Roland Garros. ''Lorenzo si sentiva stanco, perché a livello nervoso è stanco. Quindi è stato bravissimo perché ha vinto un primo set, poi non ha giocato benissimo, e poi il terzo set l'ha giocatoì molto male ma è riuscito a starci nei momenti importanti. Questo vuol dire che il giocatore è cresciuto". Nel quarto set è ''salito molto di livello e ha finito battendo bene e colpendo bene la palla. Sono tutte stime che ti dicono che un giocatore di alto livello". Tartarini ha qundi sottolineato che domani Musetti ''vuole staccare completamente, perché è da Monte Carlo che siamo sempre in giostra. Non ci siamo mai fermati a parte 5-6 giorni dopo l'infortunio a Monte Carlo e Madrid è stato pesantissimo perché ha giocato sempre di notte, tutti i giorni'', ha concluso.