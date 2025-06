Ciclismo: più di 1.700 ciclisti da 50 Paesi pronti a conquistare LaStelvioSantini 2025

Alle griglie di partenza si presenteranno 1.728 ciclisti, tra cui 191 donne, in rappresentanza di 50 nazioni. Nello specifico, 985 hanno scelto il percorso Lungo, 315 il Medio e 173 il Corto. Tra le iscrizioni registrate, si aggiungono le 242 coppie, iscritte per vivere la gara in condivisione, e 13 partecipanti che affronteranno il tracciato Corto in sella a una e-bike.