Tennis, Sinner torna su Topolino per le Atp Finals

Per l’occasione, Panini Comics presenta anche Il tennis raccontato da Topolino, un nuovo Topolibro da collezione – disponibile da mercoledì 5 novembre, solo con Topolino 3650, in edicola, fumetteria e su Panini.it – che raccoglie alcune tra le più belle avventure dedicate allo sport della racchetta e ai suoi protagonisti. Tra “dritti e rovesci”, la Banda Disney scende in campo per raccontare vicissitudini legate al mondo del tennis tra divertenti gag, improbabili onomatopee e simpatiche curiosità. All’interno del volume – arricchito dalla prefazione firmata dalla giornalista sportiva Eleonora Cottarelli – si alternano storie ricche di “battute” come Zio Paperone e il coach inconsueto, avventura di esordio di Quacknik Spinner sulle pagine di Topolino firmata da Roberto Gagnor e Alessandro Perina, la divertentissima Paperoga e il “servizio” imprevedibile, di Enrico Faccini, Topolino e la racchetta di sua maestà, di Sisto Nigro e Valerio Held, e altre storie dedicate a questo elegante e raffinato sport.