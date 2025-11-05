Logo SportMediaset

Tennis, Sinner torna su Topolino per le Atp Finals

05 Nov 2025 - 15:30
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Riflettori puntati sul tennis. Sul numero 3650 di Topolino – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 5 novembre – il settimanale a fumetti si prepara a celebrare l’adrenalina delle ATP Finals con una nuova e appassionante avventura a tema sportivo. Dopo l’esordio trionfale in Zio Paperone e il coach inconsueto di Quacknik Spinner, alter ego paperopolese di Jannik Sinner, il giovane campione torna protagonista nella storia Paperinik e le distrazioni finalistiche, scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina, autore anche della copertina dedicata al giovane tennista.

In questa nuova avventura ritroviamo il giovane asso del tennis insieme a un aiutante del tutto eccezionale: Paperinik! I due formano un’inedita coppia sul campo delle Finali P.d.P., prestigioso torneo riservato ai migliori tennisti del Calisota sponsorizzato da Zio Paperone in persona. Tra invenzioni ingegnose, trovate pubblicitarie e Bassotti in agguato, la competizione si trasforma in una gara di astuzia e sportività… tutta da seguire fino all’ultimo set.

Per l’occasione, Panini Comics presenta anche Il tennis raccontato da Topolino, un nuovo Topolibro da collezione – disponibile da mercoledì 5 novembre, solo con Topolino 3650, in edicola, fumetteria e su Panini.it – che raccoglie alcune tra le più belle avventure dedicate allo sport della racchetta e ai suoi protagonisti. Tra “dritti e rovesci”, la Banda Disney scende in campo per raccontare vicissitudini legate al mondo del tennis tra divertenti gag, improbabili onomatopee e simpatiche curiosità. All’interno del volume – arricchito dalla prefazione firmata dalla giornalista sportiva Eleonora Cottarelli – si alternano storie ricche di “battute” come Zio Paperone e il coach inconsueto, avventura di esordio di Quacknik Spinner sulle pagine di Topolino firmata da Roberto Gagnor e Alessandro Perina, la divertentissima Paperoga e il “servizio” imprevedibile, di Enrico Faccini, Topolino e la racchetta di sua maestà, di Sisto Nigro e Valerio Held, e altre storie dedicate a questo elegante e raffinato sport.

Due uscite davvero da non perdere, dunque, per tutti gli appassionati di sport, fumetto e grandi emozioni. L’appuntamento con Topolino 3650 e Il tennis raccontato da Topolino è in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 5 novembre.

