Tennis, Sinner si cimenta con i kart con i piloti Giovinazzi e Guidi e il ciclista Ciccone

Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha trascorso una giornata di svago sul circuito "Kart Planet" di Busca, in provincia di Cuneo. Il campione azzurro si è cimentato con altri celebri sportivi: l'ex pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi, il pilota di Endurance Alessandro Pier Guidi e il ciclista professionista Giulio Ciccone. La giornata ha offerto a Sinner l'opportunità di approfondire i dettagli tecnici dei kart, per il quale Sinner ha dimostrato di avere una grande passione. Il tennista di Sesto Pusteria tornerà sui campi da tennis il 4 maggio prossimo, al termine della squalifica per doping concordata con la Wada.