Debutto con vittoria per Jannik Sinner nel 2025: il n°1 del mondo ha battuto l'australiano Alexey Popyrin con i parziali di 6-4, 7-6 in un match di esibizione alla Rod Laver Arena di Melbourne. Un ottimo test in vista degli Australian Open, al via il prossimo 12 gennaio. Venerdì si replica contro Stefanos Tsitsipas.