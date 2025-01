Tennis: Sinner e doppio Errani-Paolini nominati Itf World Champions 2024

Jannik Sinner e la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini sono stati nominati Itf World Champions 2024, rispettivamente nelle categorie singolare maschile e doppio femminile. Lo ha reso noto oggi l'Itf (International Tennis Federation). Il prestigioso riconoscimento viene assegnato sulla base dei risultati conseguiti nel corso della stagione, tenendo in considerazione, in modo particolare, i quattro tornei dello Slam, la Coppa Davis, la Billie Jean King Cup by Gainbridge, le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Per Jannik Sinner, numero uno del mondo da 33 settimane - re lo scorso anno degli Australian Open, degli US Open, delle Nitto ATP Finals e della Coppa Davis - si tratta della prima volta, nonché della prima volta in assoluto di un italiano a livello di singolare.