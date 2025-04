Lo sport in carcere, presentati i due progetti molisani

'Sport No limits!' e 'Abbattiamo le barriere': sono i due progetti molisani inseriti nell'ambito dell'iniziativa 'Sport di tutti - Carceri' promossa dal ministero dello Sport in collaborazione con 'Sport e Salute'. Oggi la presentazione a Campobasso. Si inseriscono nell'ambito delle attività previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap) con l'obiettivo di creare un'alternativa concreta in cui lo sport aiuti i soggetti fragili a riscattarsi e a migliorare la propria salute psico-fisica, creando un ponte tra carcere e società attraverso attività sportive e programmi di reintegrazione e inclusione. Il progetto 'Sport, No Limits!' intende coordinare attività sportive, educative, culturali e formative presso il carcere di Campobasso, per promuovere salute e benessere psico-fisico dei detenuti. Gli educatori proporranno esercitazioni commisurate alle capacità dei partecipanti e con difficoltà progressive. 'Abbattiamo le Barriere' si svolgerà nel carcere di Isernia attraverso corsi di attività sportive, extra sportive in ambito educativo e sociale e di formazione.