Nuoto: Criteria, altro show di D'Ambrosio altro show, edizione con 20 record

"I Criteria riservano sempre delle novità indipendentemente dalla calendarizzazione: l'anno scorso si svolsero prima degli Assoluti e invece quest'anno si disputano dieci giorni prima. Sono molto soddisfatto di quanto visto in questa settimana e mi riferisco sia alla sezione femminile che a quello maschile. Tra le femmine finalmente c'è una bella densità nelle specialità in cui eravamo in difficoltà: parlo di 200, 400, 800 e 1500 stile libero ed è importante aver trovato una quadra; ancora qualche criticità c'è nel dorso, mi riferisco sempre al settore femminile, ma siamo fiduciosi e crediamo che possano venir fuori degli elementi interessanti. Nel settore maschile devo dire, con estremo piacere, che problemi non ci sono in nessun stile. Alcune punte non erano in forma ma è normale, poiché stanno finalizzando la preparazione per gli Assoluti che qualificheranno agli europei e ai mondiali juniores. Sarà una stagione ricca di impegni internazionali, perché vedrà la nazionale giovanile impegnata anche in Coppa Comen, agli Eyof e alle Universiadi. Insomma siamo solo all'inizio di un 2025 senza respiro. Sono caduti meno record rispetto ai Criteria passati ma è normale, perché adesso quelli da battere sono griffati Thomas Ceccon, Simona Quadarella, Benedetta Pilato, Nicolò Martinenghi e Gregorio Paltrinieri: non sarà per niente facile riuscirci anche in futuro. Però è stato battuto un record italiano assoluto storico, mi riferisco ovviamente a quello dei 200 sl che fu fatto da Filippo Magnini in gommato; ci sono stati però riscontri cronometrici eccellenti in molte gare e questo vuol dire che il livello è alto. Insomma il nuoto italiano gode di eccellente salute ma i prossimi anni saranno importanti, perché vedremo più nitidamente quali siano stati gli effetti del Covid".