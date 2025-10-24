Logo SportMediaset

Tennis: Rybakina si prende l'ultimo posto per Wta Finals

24 Ott 2025 - 10:01

Elena Rybakina si è aggiudicata l'ottavo e ultimo posto alle WTA Finals del mese prossimo battendo Victoria Mboko per 6-3, 7-6 nei quarti del torneo di Tokyo. "È fantastico qualificarsi e giocare altre partite, soprattutto contro giocatrici di alto livello", ha dichiarato la kazaka Rybakina, che parteciperà alle Finals per il terzo anno consecutivo. "La scorsa settimana mi concentravo su una partita alla volta e sapevo che per qualificarmi ci sarebbe voluta una lunga strada", ha detto la numero sette del mondo. "Alla fine è andato tutto piuttosto bene". A Tokyo, Rybakina affronterà domani in semifinale la testa di serie numero sei, la ceca Linda Noskova. Rybakina era impegnata in una battaglia serrata per l'ultimo posto alle WTA Finals con la russa Mirra Andreeva. Rybakina si unisce ad Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jessica Pegula e Jasmine Paolini nel torneo di chiusura della stagione, in programma dall'1 all'8 novembre. "Cercherò sicuramente di fare bene lì in finale, ma penso di aver giocato molte partite e di essere un po' stanca", ha detto Rybakina. "Capisco che è importante gestire il proprio corpo e finire la stagione in salute".

