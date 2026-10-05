MotoGP, Morbidelli in Superbike con la Ducati al posto di Bulega

Nato a Roma il 4 dicembre 1994, Franco Morbidelli è cresciuto sportivamente nella VR46 Riders Academy.

Nel 2013 ha conquistato il titolo europeo Superstock 600, proprio nel paddock della Superbike, e nel 2017 si è laureato Campione del Mondo Moto2, primo italiano a vincere il titolo della categoria. Nel 2018 ha debuttato in MotoGP in sella a una Honda, conquistando il titolo di Rookie of the Year; dal 2019 è passato alla Yamaha, con cui nel 2020 ha ottenuto tre vittorie e il secondo posto nel Mondiale.

Nel 2024 è approdato in Ducati con il team Prima Pramac Racing e dal 2025 corre con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, sempre in sella alla Desmosedici GP. In 14 stagioni nel Motomondiale, prima in Moto2 e poi nella classe regina, ha disputato 228 Gran Premi, conquistando 11 vittorie, 29 podi e 8 pole position.



Stefano Cecconi (Team Principal Aruba.it Racing – Ducati)

“Accogliamo Franco con grande entusiasmo, certi che potrà regalarci tante soddisfazioni. Il 2027 porterà diverse novità e sarà una sfida importante sia per il pilota sia per la squadra, ma porsi obiettivi ambiziosi fa parte del nostro DNA. Franco porta con sé un'esperienza di grande valore, maturata in tanti anni di MotoGP con squadre di vertice: un fattore importante anche in vista dell'arrivo dei nuovi pneumatici, che conosce molto bene e sui quali potrà fornirci indicazioni preziose. Inoltre, pur cambiando categoria, resterà in sella a una Ducati, e questo gli garantirà continuità nel metodo di lavoro e nell'approccio tecnico. Non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di condividere con Franco lavoro e ambizioni”.



Luigi Dall'Igna (Direttore Generale Ducati Corse)

"Siamo molto felici di accogliere Franco nella famiglia Aruba.it Racing – Ducati. Franco è un pilota di grande talento, che nel corso della sua carriera ha dimostrato velocità, sensibilità tecnica e capacità di adattamento ai massimi livelli del motociclismo mondiale. Dopo tanti anni trascorsi in MotoGP, porterà nel nostro progetto Superbike un bagaglio di esperienza estremamente prezioso. Siamo convinti che il suo passaggio sarà facilitato anche dalla profonda conoscenza dell'ambiente Ducati e delle nostre metodologie di lavoro, un aspetto che consideriamo particolarmente importante in vista delle nuove sfide tecniche che ci attendono nel 2027. Insieme ad Aruba.it Racing abbiamo costruito negli anni un progetto vincente e crediamo che Franco abbia tutte le qualità per contribuire a mantenerlo ai vertici. Non vediamo l'ora di iniziare questo nuovo percorso insieme."