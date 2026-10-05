Niente oro per 2,8 millesimi, Ciccone non ci sta: "Voglio vedere il vero fotofinish"

La grande beffa all'Europeo brucia ancora tantissimo, Giulio Ciccone non ci sta e si sfoga con un lungo post Instagram in cui il ciclista azzurro chiede spiegazioni: “Remco ieri è stato il corridore più forte. Ha corso da Campione, ha saputo interpretare e gestire una gara complessa e ha offerto una prestazione straordinaria. (…). Poi c’è il fotofinish. Il titolo è stato assegnato con una differenza di 0,0028 secondi, cioè 2,8 millesimi. Ho riguardato centinaia di volte le immagini disponibili e, nelle riprese in cui la linea d’arrivo è visibile, continuo a vedere una dinamica che non riesco a conciliare con quel verdetto".