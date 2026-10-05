Ciclismo, Mondiali su pista: i convocati dell'Italia per Shanghai

Dal 14 al 18 ottobre Shanghai ospiterà i Mondiali Elite su pista, primo appuntamento verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L'Italia riparte dall'edizione 2025 di Santiago del Cile, chiusa con tre medaglie: gli ori dell'inseguimento a squadre femminile e di Elia Viviani nell'eliminazione, oltre al bronzo di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella Madison. Le gare si terranno allo Shanghai Velodrome, nell'isola di Chongming. Sono 21 gli atleti convocati su indicazione dei Commissari Tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa. Tornano a gareggiare su pista, dopo un periodo nel quale si sono dedicati soprattutto alla strada, Filippo Ganna e Jonathan Milan. Insieme a Simone Consonni e Francesco Lamon formarono il quartetto oro a Tokyo 2020 e bronzo a Parigi 2024. A loro si aggiunge un gruppo di giovanissimi che in questi mesi ha mostrato di poter competere già ad alti livelli, come il 19enne Alessio Magagnotti, i 20enni Davide Stella e Etienne Grimod e il 21enne Matteo Fiorin.