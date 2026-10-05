Ciclismo, Mondiali su pista: i convocati dell'Italia per Shanghai

Dal 14 al 18 ottobre Shanghai ospiterà i Mondiali Elite su pista, primo appuntamento verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L'Italia riparte dall'edizione 2025 di Santiago del Cile, chiusa con tre medaglie: gli ori dell'inseguimento a squadre femminile e di Elia Viviani nell'eliminazione, oltre al bronzo di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella Madison. Le gare si terranno allo Shanghai Velodrome, nell'isola di Chongming. Sono 21 gli atleti convocati su indicazione dei Commissari Tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa. Tornano a gareggiare su pista, dopo un periodo nel quale si sono dedicati soprattutto alla strada, Filippo Ganna e Jonathan Milan. Insieme a Simone Consonni e Francesco Lamon formarono il quartetto oro a Tokyo 2020 e bronzo a Parigi 2024. A loro si aggiunge un gruppo di giovanissimi che in questi mesi ha mostrato di poter competere già ad alti livelli, come il 19enne Alessio Magagnotti, i 20enni Davide Stella e Etienne Grimod e il 21enne Matteo Fiorin.
Tra le donne si ricompone la coppia campionessa olimpica della Madison, Guazzini e Consonni. Nell'inseguimento a squadre saranno presenti quattro delle cinque azzurre campionesse del mondo lo scorso anno in Cile: Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini. Assente per infortunio Federica Venturelli. Torna al Mondiale anche Rachele Barbieri, campionessa del mondo Elite dello scratch nel 2017. Per quanto riguarda la velocità, il Mondiale in Cina, che mette in palio i primi punti nel percorso di qualificazione olimpica, rappresenta un importante banco di prova per un gruppo di giovani già protagonisti negli ultimi anni negli appuntamenti internazionali a cui si aggiunge il diciottenne Filippo Cusumano, bronzo mondiale juniores nel team sprint e protagonista di una rapida crescita dopo il passaggio dalla BMX alla pista.