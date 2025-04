Tennis, Ruud: "Sinner innocente ed estremamente sfortunato"

Il numero 6 al mondo Casper Ruud ha dichiarato di aver sempre considerato Jannik Sinner "innocente" ed "estremamente sfortunato" nel caso di doping a suo carico. "L'ho sempre considerato innocente ed estremamente sfortunato per quanto riguarda il modo in cui la sostanza è entrata nel suo organismo", ha detto Ruud. Positivo al test del clostebol, un prodotto anabolizzante, nel marzo 2024, Sinner ha dichiarato di essere stato contaminato accidentalmente tramite un massaggio. Il numero uno del mondo si é accordato per uno stop di tre mesi dopo un accordo con l'Agenzia mondiale antidoping (Wada)raio. "Certo che è un caso raro, ma è fisicamente possibile. È dura essere sospesi per tre mesi quando sei innocente. Non ho mai visto Jannik come qualcuno che avrebbe intenzionalmente drogato o imbrogliato", ha continuato il norvegese. "Siamo estremamente vulnerabili perché esposti a molte persone e luoghi diversi, a una miriade di cibi e paesi diversi..." ha sottolineato Ruud, confidando di viaggiare con una scorta di medicinali acquistati in Norvegia per evitare qualsiasi rischio.