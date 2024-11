TENNIS, RANKING WTA: SABALENKA CHIUDE DA REGINA, PAOLINI QUARTA

Aryna Sabalenka regina e Jasmine Paolini appena fuori al podio nella classifica Wta pubblicata oggi, l'ultima del 2024 dopo la conclusione delle Finals a Riad. L'azzurra, Jasmine, finalista al Roland Garros e a Wimbledon e oro olimpico in doppio con Sara Errani, è sempre la prima delle azzurre e conferma il 'best ranking', in una posizione che prima di lei era stata occupata solo da un'altra italiana, Francesca Schiavone nel 2011. Nella top 10, sul podio siedono Iga Swiatek e Coco Gauff, mentre Paolini è insidiata da vicino da Zheng Qinwen, che guadagna ben due posizioni dopo le Finals. Seguono Elena Rybakina (-1), Jessica Pegula (-1), Emma Navarro, Daria Kasatkina e Barbora Krejcikova (+3). Quanto alle altre azzurre, nella top 100 sono stabili Elisabetta Cocciaretto (n.54) e Lucia Bronzetti (n.78) mentre perde due posizioni Errani (n.105). Guadagna una posizione Martina Trevisan (n.126), uscita otto settimane fa dalla top 100 dopo 32mesi consecutivi di permanenza. Stabile Lucrezia Stefanini (n.153).