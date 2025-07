Tennis: ranking Wta, Paolini stabile al n.9, comanda sempre Sabalenka

Qualche piccola variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 500 di Washington e del WTA 250 di Praga. Anche Questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, che si è presa una pausa dopo Wimbledon e che rientra questa settimana a Montreal, è stabile sulla nona poltrona. Alle sue spalle fa quattro passi avanti Lucia Bronzetti, numero 66, mentre è invariata la posizione di Elisabetta Cocciaretto, sempre numero 77. Assolutamente immobile la top ten del ranking. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la quarantunesima settimana consecutiva (la 49esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk mantiene 4.751 punti di vantaggio sulla campionessa di Parigi, la statunitense Coco Gauff, che ribadisce il 'best ranking'. Sul terzo gradino del podio c'è la regina di Wimbledon, la polacca Iga Swiatek. Questa la top ten del ranking Wta di questa settimana: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 12.420 (0), 2. Gauff, Coco (USA) 7.669 (0), 3. Swiatek, Iga (POL) 6.813 punti (0), 4. Pegula, Jessica (USA) 6.423 (0), 5. Andreeva, Mirra (RUS) 4.914 (0), 6. Zheng, Qinwen (CHN) 4.553 (0), 7. Anisimova, Amanda (USA) 4.470 (0), 8. Keys. Madison (USA) 4.374 (0), 9. Paolini, Jasmine (ITA) 3.576 (0), 10. Badosa, Paula (ESP) 3.454 (0).