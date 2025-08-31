Tennis, Bublik l'avversario di Jannik Sinner

Sarà Alexander Bublik l'avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Us Open. Il tennista di passaporto kazako è stato protagonista di un match spettacolare contro Tommy Paul, regalando spettacolo per più di 3 ore e mezza a suon di smorzate e giocate da assoluto fenomeno della racchetta. Bublik si è imposto per 7-6 6-7 6-3 6-7 6-1, confermandosi ancora una volta - nonostante tutto - intoccabile al servizio. Prima ancora di Bublik la notte aveva avuto comunque il suo tema caldo nella caduta di Alexander Zverev. Dopo aver perso Ben Shelton, dopo aver visto cadere tanti potenziali protagonisti nella prima settimana, il torneo perde nella notte anche la testa di serie n°3. Il tennista tedesco si è arreso infatti a una giornata di grazia di Felix Auger-Aliassime. Il canadese si è imposto dopo quasi 4 ore di battaglia piazzando una bella rimonta chiusa per 4-6 7-6 6-4 6-4.