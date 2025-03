Tennis: ranking Wta, Paolini settima, Sabalenka è sempre più leader

C'è da registrare un ritorno, immediato, nella top ten del ranking: quello di "baby" Andreeva, che aveva abbattuto il fatidico muro dopo Dubai. Al comando c'è Aryna Sabalenka, per la ventiduesima settimana consecutiva (la 30esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 26enne di Minsk, che ad Indian Wells si è dovuta accontentare della piazza d'onore (come nel 2023), vede salire a 2.231 punti il vantaggio su Iga Swiatek, sempre in seconda posizione. La polacca, che non ha confermato la vittoria del 2024 nel deserto californiano, aveva perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio - a 1.312 punti dalla 23enne di Varsavia - stabile c'è la "maestra" statunitense Coco Gauff. Posizioni invariate anche per le altre due statunitensi: Jessica Pegula, quarta, e Madison Keys, regina d'Australia, quinta, a soli 357 punti dalla connazionale, che conferma il primato personale. Al sesto posto stabile irrompe la 17enne Mirra Andreeva, che grazie al trionfo ad Indian Wells (battendo Sabalenka), il secondo consecutivo in un "1000", guadagna cinque posizioni firmando l'ennesimo "best". Per effetto del "ciclone di Krasnojarsk" scivolano indietro di un gradino Jasmine Paolini, ora settima, e la kazaka Elena Rybakina, ottava. Stabile in nona posizione la cinese Qinwen Zheng, seconda tennista del suo Paese ad entrare nell'élite mondiale dopo Li Na, mentre fa due passi indietro rispetto al ranking precedente la quarta statunitense nell'élite mondiale, Emma Navarro, decima. Abbandona - almeno per il momento - la top ten la spagnola Paula Badosa, che scivola in undicesima posizione.