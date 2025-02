Tennis: ranking Wta, Paolini resta quarta, Swiatek insidia Sabalenka

Piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 500 di Abu Dhabi e del WTA 250 di Cluj-Napoca. Anche Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore sempre Jasmine Paolini, stabile al quarto posto ("best") e chiamata a confermare un 2024 da favola illuminato tra l'altro dalle prime due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon), dal primo trofeo da "1000" (Dubai) e dalla qualificazione alle Finals (sia in singolare che in doppio). Nel ranking del 28 ottobre scorso Paolini aveva eguagliato la posizione - la quarta - raggiunta in classifica da Francesca Schiavone il 31 gennaio 2011 come migliore giocatrice italiana di sempre. Alle sue spalle guadagna sedici posizioni Lucia Bronzetti che, grazie alla finale di Cluj-Napoca (stoppata da Potapova), la quarta in carriera, risale al numero 56 scavalcando Elisabetta Cocciaretto, che grazie ai quarti sul veloce indoor rumeno (battuta proprio da Bronzetti) guadagna due posti rispetto alla scorsa settimana e risale al numero 58. Perde sette posizioni Sara Errani: la veterana azzurra, in top ten di doppio - specialità nella quale ha conquistato anche l'oro olimpico in coppia con Paolini ai Giochi di Parigi 2024 -, è ora numero 117. Scende di tre gradini anche Martina Trevisan, uscita lo scorso settembre dalla top 100 dopo 32mesi consecutivi di permanenza, ora numero 134, mentre perde cinque posti Lucrezia Stefanini, che scivola al numero 153. Sei passi avanti invece per Nuria Brancaccio, numero 18o, mentre ne fa uno indietro Giorgia Pedone, numero 198. Stabile Nicole Fossa Huergo, al numero 264, mentre perde diciannove posizioni Camilla Rosatello, che scende al numero 327 e chiude la top ten italiana. Questa settimana Paolini è in tabellone nel WTA 1000 di Doha, in Qatar.