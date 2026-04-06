Tennis, Atp ranking: top 10 quasi invariata, Italia vanta 20 giocatori tra i primi 255 al mondo

La nuova classifica Atp è stabile ai vertici, ancora dominata dal trio Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev, nel giorno dell'inizio del Masters 1000 di Montecarlo che inaugura la stagione sulla terra battuta. Un solo cambiamento questa settimana nella Top 10: Ben Shelton che sale all'ottavo posto davanti a Taylor Fritz. Quanto all'Italia, vanta ben venti giocatori tra i primi 255 del mondo, dietro solo agli Stati Uniti. Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo nel Principato guardando anche agli scenari di classifica, con l'altoatesino (12.400 punti), che ha l'occasione di scavalcare Alcaraz (13.590), il quale oggi ha eguagliato le sue 66 settimane complessive da numero 1 del mondo. Musetti inizierà un periodo decisivo per mantenere lo status di Top 5 (4.265 punti) e dovrà guardarsi da Alex de Minaur, n.6 (4.095 punti) e Felix Auger-Aliassime, n.7 (4.000). A Monaco saranno di scena anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che sono usciti rispettivamente dalla Top 15 e dalla Top 20. Il primo è ora 16/o e il secondo 21/o. Nella top 100 ci sono anche Lorenzo Sonego (n.66), Mattia Bellucci (n.79) e Matteo Berrettini (n.90).