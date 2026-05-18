Rugby: Italia femminile, Azzurre risalgono al sesto posto nel ranking

Il quarto posto conquistato nel Guinness Women's Six Nations 2026, ottenuto con il successo all'Arms Park di Cardiff nella quinta e ultima giornata del Torneo, vede le Azzurre di Fabio Roselli risalire il ranking internazionale World Rugby. Le due vittorie colte su Scozia e Galles portano Giordano e compagne a risalire in sesta posizione con 74.79 punti, davanti alla Scozia, recuperando tre posizioni rispetto alla nona piazza con cui si era conclusa il Mondiale inglese dello scorso autunno. Al comando del ranking rimane l'Inghilterra, Campione del Mondo in carica e vincitrice del Sei Nazioni. L'Italia è ora la quarta forza continentale dietro alle Red Roses, alla Francia e all'Irlanda, sopravanzando oltre alle scozzesi anche il Galles.