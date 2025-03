Tennis, ranking Atp: Sinner supera Murray, Draper entra in Top 10

Jannik Sinner inizia la sua 42ma settimana da numero 1, una in più di Andy Murray. Quando sarà concluso il Masters 1000 di Miami, Sinner supererà anche Gustavo Kuerten (43) diventerà il tredicesimo giocatore con più settimane in vetta al ranking all'attivo in carriera da quando esiste la classifica computerizzata, introdotta nel 1973. L'altoatesino, che guida il gruppo di 11 italiani in Top 100, da qui alla vigilia degli Internazionali BNL d'Italia perderà i punti ottenuti nel 2024 a Miami, dove ha vinto il titolo (1.000); a Monte-Carlo, dove è arrivato in semifinale (400) e a Madrid, dove ha perso nei quarti (200). Al Foro, dunque, Sinner avrà 9.730 punti nel ranking ATP.