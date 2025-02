Tennis, ranking Atp: Sinner sempre primo, il talento Fonseca scala 31 posizioni

Joao Fonseca, vincitore a Buenos Aires alla vigilia del suo primo titolo Atp, è salito di 31 posizioni nella classifica Atp per arrivare al 68o posto nel mondo, il suo miglior piazzamento. All'età di 18 anni, il brasiliano entra nel novero dei vincitori più giovani di un torneo Atp sulla scia di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A 18 anni, 5 mesi e 26 giorni è infatti il decimo giocatore più giovane a vincere un torneo ATP. Fonseca, che ha vinto le Next Gen Finals alla fine dell'anno scorso, giocava la sua prima finale ATP. Il record di precocità è detenuto dall'australiano Lleyton Hewitt che vinse il primo dei suoi 30 titoli all'età di 16 anni, 10 mesi e 18 giorni. La classifica Atp è ancora largamente dominata da Sinner che però ha iniziato a perdere punti a causa dello stop di tre mesi per doping. Il suo vantaggio su Alexander Zverev (2o) e Carlos Alcaraz (3o) rimane consistente.