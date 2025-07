Tennis: ranking Atp, Sinner 60 settimane da n.1, 6 azzurri tra primi 50

L'Italia del tennis maschile si presenta a Toronto, sede del primo dei due Masters 1000 che precedono lo US Open, con sei giocatori tra i primi 50 del ranking ATP, come la Francia: solo gli USA ne contano di più questa settimana (7). Ma nessuna nazione ha più Top 20 dell'Italia che ne vanta tre. Guida Jannik Sinner, che ha raggiunto le 60 settimane totali e consecutive da numero 1 del mondo e punta alle 75 settimane di fila di Lleyton Hewitt oltre alle 72 complessive di Stefan Edberg. In Top 10 anche Lorenzo Musetti, numero 10 questa settimana, molto carico in vista dell'esordio in Canada dopo la sconfitta all'esordio a Washington. In Top 20 anche Flavio Cobolli, che ha ritoccato ulteriormente il best ranking e arriva a Toronto da numero 17 del mondo. Quella appena trascorsa è stata senza dubbio la settimana di Luciano Darderi. Ancora imbattuto nelle finali, ha conquistato a Umago il quarto titolo in carriera, il secondo consecutivo. Oggi è insieme a Lorenzo Sonego il terzo italiano in attività con più trofei ATP in bacheca, alle spalle di Jannik Sinner (20) e Matteo Berrettini (10). Grazie al successo in Croazia ha guadagnato 11 posizioni in classifica fino alla posizione numero 35, e ha così avvicinato di molto il suo best ranking di numero 32. Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana: 1 (=0). Jannik Sinner (ITA) 12.030 punti, 2 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 8.600, 3 (=0). Alexander Zverev (GER) 6.030, 4 (=0). Taylor Fritz (USA) 5.135, 5 (=0). Jack Draper (GBR) 4.650, 6 (=0). Novak Djokovic (SRB) 4.130, 7 (+1). Ben Shelton (USA) 3.520, 8 (+5). Alex de Minaur (AUS) 3.335, 9 (=0). Holger Rune (DEN) 3.250, 10 (-3). Lorenzo Musetti (ITA) 3.195. amr 281025 Lug 2025