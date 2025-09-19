Tennis, Paolini: "Grande risultato, non vedo l'ora della finale"

"Abbiamo raggiunto un grande risultato, e certo mi sento orgogliosa di averlo fatto con Sara. In questa competizione è importante avere un doppio che funziona. Non vediamo l'ora di scendere in campo domenica per la finale, e l'ordine è tifare Italia". Così Jasmine Paolini, rivolta al pubblico cinese, dopo la vittoria nel doppio decisivo contro l'Ucraina nella semifinale di Bjk Cup, a Shenzen. "Mi piace molto questa competizione e soprattutto giocarla con Jasmine - ha detto l'altra doppista azzurra, Sara Errani -. Non è facile scendere in campo dopo aver seguito con tanta partecipazione i due match di singolare, ma abbiamo avuto un sostegno straordinario del pubblico". Per l'Italia, quella di domenica sarà la terza finale consecutiva del torneo.