Rally, campionato italiano Terra: tutto pronto per il 22° Rally dei Nuraghi e del Vermentino

E' tutto pronto per la 22/a edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, in programma il 26-27 settembre con base a Berchidda e che assieme al settimo Rally Vermentino Historicu regalerà alla Sardegna un avvincente doppio appuntamento tricolore. L'evento automobilistico è stato presentato oggi a Monti, nella sede del Consorzio Tutela Vermentino di Gallura Docg. Il Rally sarà il quinto round del campionato italiano Rally Terra ed è valido anche per la Coppa Rally di Zona 9 e per il campionato regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Il 7º Rally Vermentino Historicu sarà la 5ª prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico e sarà valido anche per campionato regionale. Pietro Calvia, presidente della Rassinaby Racing, associazione berchiddese che organizza la manifestazione, ha dichiarato: "Siamo ospiti nella sede del Consorzio Tutela Vermentino di Gallura Docg e ne sono molto felice perché il Rally dei Nuraghi e del Vermentino è il rally dell'intero territorio e questa ne è la testimonianza. Oltre all'aspetto sportivo, che naturalmente è importante e ci ha portato fino al Campionato Italiano, il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze e le bellezze locali. Non a caso, il nostro motto è sempre stato motori, sapori e colori". Il programma della gara prevede nella mattina di venerdì 26 settembre la Qualifying Stage e lo Shakedown (2,58 km di sterrato) in territorio di Berchidda.
Alle 13 verrà pubblicato l'elenco partenti e, alle 14 di venerdì 26 settembre, ci sarà la cerimonia di partenza in Piazza del Popolo a Barchidda, seguita dai doppi passaggi sulla Tula-Erula (12,32 km, partenza della prima vettura alle ore 14.43 e alle 17.17), intervallati da un riordino a Erula alle 15.08. Dopo il secondo passaggio, le auto rientreranno a Berchidda e si dirigeranno prima in assistenza (via del Vermentino, ore 18.33) e poi, dalle 19.15, al riordino notturno al Campo Sportivo. La giornata del sabato si aprirà alle 8.45 con un ingresso in parco assistenza, poi gli equipaggi saranno impegnati nelle speciali Oschiri (7,28 km, ore 9.33 e 13.22) e Terranova (14,73 km, ore 10.47 e 14.36), una novità dell'edizione 2025 che è però il gradito ritorno di una classica. Tra il primo e il secondo giro, previsti il riordino al Campo Sportivo di Berchidda (11.39) e l'ingresso in assistenza (12.19) prima dello sprint finale. Alle 15.30, la cerimonia di premiazione e il podio tricolore in Piazza del Popolo a Berchidda.
