Rally, campionato italiano Terra: tutto pronto per il 22° Rally dei Nuraghi e del Vermentino

E' tutto pronto per la 22/a edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, in programma il 26-27 settembre con base a Berchidda e che assieme al settimo Rally Vermentino Historicu regalerà alla Sardegna un avvincente doppio appuntamento tricolore. L'evento automobilistico è stato presentato oggi a Monti, nella sede del Consorzio Tutela Vermentino di Gallura Docg. Il Rally sarà il quinto round del campionato italiano Rally Terra ed è valido anche per la Coppa Rally di Zona 9 e per il campionato regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Il 7º Rally Vermentino Historicu sarà la 5ª prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico e sarà valido anche per campionato regionale. Pietro Calvia, presidente della Rassinaby Racing, associazione berchiddese che organizza la manifestazione, ha dichiarato: "Siamo ospiti nella sede del Consorzio Tutela Vermentino di Gallura Docg e ne sono molto felice perché il Rally dei Nuraghi e del Vermentino è il rally dell'intero territorio e questa ne è la testimonianza. Oltre all'aspetto sportivo, che naturalmente è importante e ci ha portato fino al Campionato Italiano, il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze e le bellezze locali. Non a caso, il nostro motto è sempre stato motori, sapori e colori". Il programma della gara prevede nella mattina di venerdì 26 settembre la Qualifying Stage e lo Shakedown (2,58 km di sterrato) in territorio di Berchidda.