Atletica, rientro trionfale per Mattia Furlani a Fiumicino

19 Set 2025 - 21:24

Rientro trionfale per Mattia Furlani, medaglia d'oro nel salto in lungo con la misura di 8.39 metri ai Mondiali di Tokyo, questa sera all'aeroporto di Fiumicino. Ad attendere il neo campione del mondo c'erano i colleghi delle Fiamme Oro e della Polizia di Stato. I passeggeri in transito al Leonardo da Vinci hanno tributato un lungo applauso a Furlani a cui è seguita l'inevitabile richiesta di selfie. "Ho dato tutto quello che avevo - ha dichiarato appena sceso dall'aereo -. È stata una preparazione fatta veramente bene e la vittoria è arrivata al momento giusto. Sono contentissimo". Ad attenderlo fuori dagli arrivi internazionali c'erano invece decine di giovani sportivi dell'Atletica studentesca Rieti 'Andrea Milardi', ognuno con il pettorale col nome Furlani e uno striscione con scritto "orgogliosi di te". Tra la folla anche la vicesindaca di Rieti e assessora allo sport, Chiara Mestichelli. "Ora voglio solo riposare, staccare la testa, tornare alla mia normalità, vedere i miei amici, la mia ragazza e la mia famiglia. Andrò anche io in vacanza e poi dopo con calma, rimetterò le scarpe chiodate e tornerò a saltare".

