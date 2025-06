Tennis, Paolini: "Giocare sull'erba è divertente, ti devi abituare"

"Giocare sull'erba è divertente, ti devi abituare. Devi avere fiducia nel tuo gioco altrimenti diventa difficile. Mi piace andare a rete, giocare volée smorzate. Mi diverto anche se a volte può essere difficile". Così Jasmine Paolini dopo aver centrato i quarti al 'Bad Homburg Open' (Wta 500 - montepremi 1.064.510 dollari) di scena sui prati della città dell'Assia, in Germania, ultimo appuntamento - insieme ad Eastbourne - per rifinire la preparazione per Wimbledon.