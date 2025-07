Tennis, Paolini: "Federico Gaio mi darà una mano fino allo Us Open"

"Sto cercando di adattarmi il meglio possibile". Vale per le condizioni di gioco di Montreal, che ha definito "piuttosto veloci" e non solo. Con un ginocchio che le ha dato qualche problema e un team da ricostruire, il futuro presenta non poche domande per Jasmine Paolini, testa di serie numero 7 al WTA 1000 di Montreal. "Per quanto riguarda il dolore al ginocchio va meglio, speriamo non ci siano intoppi ma sono positiva. Per quanto riguarda l'organizzazione sono qua con Federico Gaio che mi darà una mano anche a Cincinnati e allo US Open, ovviamente nel frattempo mi sto guardando intorno e stiamo cercando di organizzarci al meglio però insomma vedremo cosa ci riserverà il futuro", ha aggiunto l'azzurra come riporta Supertennis.