Tennis: Paolini-Errani in semifinale nel doppio a Doha

Al secondo torneo in stagione, arriva anche la prima semifinale in doppio per Sara Errani (n. 10 nel ranking di specialità) e Jasmine Paolini (n. 11). Teste di serie n. 3 al WTA 1000 di Doha le azzurre hanno sconfitto nei quarti l'ungherese Fanny Stollar e la russa (senza bandiera sul circuito) Alexandra Panova con il punteggio di 6-2 6-1. Le campionesse olimpiche, sulla strada verso la finale, dovranno ora vedersela proprio con la coppia contro la quale quell'oro era arrivato, le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che invece sono uscite vincitrici dall'ultimo precedente, al secondo turno dell'Australian Open.