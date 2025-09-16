Tennis, Paolini: "E' stata dura, sempre speciale vestire maglia azzurra"

Logo SportMediaset
16 Set 2025 - 21:11

"E' stata dura, lei ha giocato alla grande ma ho cercato di restare in partita per tutti quelli che erano in panchina, per i tifosi e per il mio paese e alla fine in qualche modo sono riuscita a far girare il match. Sono felice perché è sempre un piacere giocare con questa maglia". Queste le prime parole pronunciate a caldo da Jasmine Paolini dopo la vittoria ottenuta in tre set contro la numero uno cinese Wang grazie alla quale l'Italia ha staccato il pass per le semifinali di Billie Jean King Cup. "Nel 2° set la situazione era complicata - ha proseguito ancora l'azzurra - Affrontare le padroni di casa in questa competizione è difficile ma io cercavo di concentrarmi su quel che mi diceva il mio team e sul sostegno del nostro pubblico e alla fine, come accaduto con Elisabetta (Cocciaretto, ndr), siamo riuscite a vincere entrambe le nostre partite". 

