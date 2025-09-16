Canottaggio: 14 equipaggi azzurri per i Mondiali di Shanghai

Dal 21 al 28 settembre, il canottaggio azzurro è in gara a Shanghai per i mondiali assoluti e pararowing. Dopo gli Europei di Plovdiv e la Coppa del Mondo di Varese, la nazionale del dt Antonio Colamonici è pronta ad affrontare il più importante appuntamento annuale con 14 equipaggi. I singolisti saranno Davide Mumolo (Fiamme Oro/Elpis Genova) e Alice Gnatta (Fiamme Gialle). Il due senza femminile è composto da Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò) e Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), già protagoniste quest'anno con l'argento continentale e la prima storica vittoria di specialità in Coppa del Mondo. Nel due senza maschile sono iscritti i giovani Francesco Pallozzi (SC Gavirate) e Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/Sportiva Murcarolo). Primo Mondiale da Senior per il vicecampione olimpico Gabriel Soares (Marina Militare) nel doppio maschile insieme a Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio) dopo aver sfiorato il podio agli Europei e aver conquistato l'argento in Coppa del Mondo. Il quattro di coppia maschile scenderà in acqua a Shanghai con la formazione capace di vincere l'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Capovoga Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), poi Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) e prodiere Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova).