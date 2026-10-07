Tennis, operazione al ginocchio per Cocciaretto: "Ci rivediamo nel 2027, più forte che mai"

07 Ott 2026 - 22:21
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Come Jannik Sinner, anche Elisabetta Cocciaretto ha concluso il suo 2026. Per la tennista marchigiana, 25 anni, addirittura operazione al ginocchio, come annunciato con un post su Instagram: "Stesso giorno, stesso ginocchio, stesso dottore e sala operatoria, stesse persone accanto a me, a distanza di 5 anni. Riflettendoci, è veramente assurda la vita e a volte fa male. Non mi piace dilungarmi troppo sui social, perciò sarò sintetica..
Ci rivediamo nel 2027, più forte che mai ❤️‍( e grazie a voi che siete sempre con me, soprattutto in questi momenti)".

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