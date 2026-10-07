Tennis, operazione al ginocchio per Cocciaretto: "Ci rivediamo nel 2027, più forte che mai"

Come Jannik Sinner, anche Elisabetta Cocciaretto ha concluso il suo 2026. Per la tennista marchigiana, 25 anni, addirittura operazione al ginocchio, come annunciato con un post su Instagram: "Stesso giorno, stesso ginocchio, stesso dottore e sala operatoria, stesse persone accanto a me, a distanza di 5 anni. Riflettendoci, è veramente assurda la vita e a volte fa male. Non mi piace dilungarmi troppo sui social, perciò sarò sintetica..

Ci rivediamo nel 2027, più forte che mai ❤️‍( e grazie a voi che siete sempre con me, soprattutto in questi momenti)".