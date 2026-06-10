Tennis, niente Queen's per Musetti: obiettivo Wimbledon. Si ritira anche Darderi

Stessa decisione per Luciano Darderi, volato in Argentina per rimuovere le tonsille una settimana fa. Anche per lui, la speranza è quella di tornare al top in vista di Wimbledon. Tra gli altri tennisti che si sono cancellati dal torneo, anche Vacherot, Rune e Draper. Solo 3 top 20 del ranking al Queen's: De Minaur, Lehecka e Mensik.