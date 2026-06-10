Tennis, niente Queen's per Musetti: obiettivo Wimbledon. Si ritira anche Darderi

Niente torneo del Queen's per Lorenzo Musetti, ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra che l'aveva bloccato già durante gli Internazionali d'Italia. Dopo aver saltato il Roland Garros, Musetti riprenderà il proprio percorso sull'erba con obiettivo Wimbledon. Si è infatti ritirato dal torneo londinese al via dal 15 giugno.
Stessa decisione per Luciano Darderi, volato in Argentina per rimuovere le tonsille una settimana fa. Anche per lui, la speranza è quella di tornare al top in vista di Wimbledon. Tra gli altri tennisti che si sono cancellati dal torneo, anche Vacherot, Rune e Draper. Solo 3 top 20 del ranking al Queen's: De Minaur, Lehecka e Mensik.