Europei nuoto, la staffetta Italia 4x100 stile libero maschile non si qualifica per la finale

Sfuma la finale per la staffetta azzurra maschile 4x100 stile libero. Manuel Frigo (49"38), Alessandro Miressi (49"13), Lorenzo Ballarati (48"64) e Leonardo Deplano (48"44) sono undicesimi in 3'15"59, per l'ingresso in finale serviva essere più veloci del 3'15"35 della Germania ottava e ultima delle ammesse. Miglior crono della Russia in 3'12"21.