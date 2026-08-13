Giochi del Mediterraneo: 8 azzurri convocati per le gare di ciclismo su strada

13 Ago 2026 - 15:19
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Otto azzurri sono stati convocati per le gare di ciclismo su strada dei 20/i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La cronometro individuale si svolgerà sabato 22 agosto nel circuito cittadino di Taranto, mentre lunedì 24 agosto sono in programma le prove in linea sui percorsi della Valle d'Itria. Per la cronometro il commissario tecnico del settore crono Marco Villa ha scelto Elena Cecchini e Martina Fidanza tra le donne, Luca Giaimi e Mirco Maestri tra gli uomini. Cecchini, Giaimi, Fidanza e Maestri prenderanno parte anche alla gara in linea. In questa prova i CT Marco Velo e Roberto Amadio hanno indicato anche Rachele Barbieri, Barbara Guarischi, Tommaso Dati e Federico Iacomoni. Le due cronometro si disputeranno sabato 22 agosto su un tracciato di 17 chilometri interamente ricavato nel tessuto urbano di Taranto. Le donne gareggeranno dalle 11 alle 12.30, gli uomini dalle 13.30 alle 14.45. Lunedì 24 agosto toccherà alle prove in linea. La gara femminile, di 90 chilometri, scatterà alle 9 e si concluderà entro le 11.30, mentre quella maschile (140 chilometri) partirà alle 13, con arrivo previsto entro le 16.30. 

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